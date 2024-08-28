İsrail'de esir yakınlarından ateşkes çağrısı - Son Dakika
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İsrail'de esir yakınlarından ateşkes çağrısı

İsrail\'de esir yakınlarından ateşkes çağrısı

İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden Hamas ile esirlerin takasını da içeren ateşkes anlaşmasını imzalamasını istedi. Başkent Tel Aviv'den yola çıkan konvoy Gazze sınırına gidecek.

28.08.2024 21:14
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İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları 300'den fazla araçla konvoy düzenleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden Hamas ile esirlerin takasını da içeren ateşkes anlaşmasını imzalamasını istedi. Başkent Tel Aviv'den yola çıkan konvoy Gazze sınırına gidecek.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 327 gündür devam ederken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları bir araya geldi. Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, liderliğinde esir yakınları 300'den fazla araçla konvoy düzenleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden Hamas ile esirlerin takasını da içeren ateşkes anlaşmasını imzalamasını istedi. Tel Aviv'den Gazze Şeridi sınırındaki Kibbutz Be'eri'ye doğru yola çıkan konvoyda, araçlara İsrail bayrağı ile sarı bayraklar ve esirlerin fotoğrafları asıldı.

Konvoya, ayrıca 7 Ekim olaylarında hasar alan bir araçlarda çekici yardımı ile dahil edilirken, göstericiler, dev hoparlörler ile sınırdan yakınlarına seslerine duyurmayı deneyecek. Forum, "Herkesi geri getirme fırsatı her geçen gün kayboluyor" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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