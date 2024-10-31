İsrail'de İran için casusluk iddiası

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İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet ve polis tarafından yapılan açıklamada, Lod şehrinde yaşayan Rafael ve Lala Guliyev çiftinin İran adına casusluk yaptıkları şüphesiyle tutuklandığı belirtildi.

İsrail, İran ile yaşanan çatışmanın gölgesinde gerçekleştirdiği casusluk operasyonlarına devam ediyor. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet ve polis tarafından yapılan yeni açıklamada, Lod şehrinde bir çiftin İran adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklandığı bildirildi. Açıklamaya göre, her ikisi de 32 yaşında olan Rafael ve Lala Guliyev çifti, MOSSAD'ın merkezi de dahil olmak üzere İsrail'deki güvenlik bölgelerinde istihbarat toplama görevlerinin yanı sıra Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünde (INSS) çalışan bir akademisyen hakkında bilgi topladı. Açıklamada, Rafael Guliyev'den de bir suikastçı bulmasının istendiği iddia edildi. Guliyev çiftinin Azerbaycan kökenli bir İsrailli tarafından "İranlı bir şebekenin parçası" olarak işe alındığı kaydedildi.

7 İsrailli asker tutuklanmıştı

İsrailli savcılar 21 Ekim tarihinde yaptıkları açıklamada, İran adına casusluk yapan 7 İsrailli askerin tutuklandığını bildirmişti. Hedef alınan askeri üsler hakkında bilgi toplamakla suçlanan askerlerin Tahran adına yüzlerce görevde bulundukları kaydedilmişti. - TEL AVİV