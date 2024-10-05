İsrail'den Beyrut'ta Uyarı

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki sivillere binaları boşaltmaları ve bölgeden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulundu.

İsrail Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi. IDF'nin Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından sivillere bölgelerden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulunan haritalar da yayınladı. - BEYRUT