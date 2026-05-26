İsrail\'den Lübnan\'a Hızlandırılmış Saldırılar

26.05.2026 02:50
İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'da 70'ten fazla Hizbullah hedefine saldırı düzenledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik saldırıları artırma talimatı vermesinin ardından, IDF bir kez daha Lübnan'ın farklı bölgelerini hedef aldı. IDF'den yapılan açıklamada, Lübnan genelindeki 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiği bildirildi. Hedef alınan bölgeler arasında Sur şehrinin de bulunduğu vurgulanırken, burada Hizbullah tarafından kullanılan yaklaşık 10 komuta merkezi, silah depoları ve diğer altyapı tesislerinin de vurulduğu aktarıldı. Toplam 85 mühimmatın kullanıldığı saldırılarda motosikletlerle hareket eden Hizbullah mensuplarının da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik saldırıları artırma talimatı vermişti. Netanyahu, yayınladığı video mesajda, "Hizbullah ile savaş halindeyiz. Sadece son birkaç hafta içinde cesur savaşçılarımız 600'den fazla Hizbullah üyesini etkisiz hale getirdi. Ancak hız kesmiyoruz. Aksine onlara gaza daha da basmaları talimatını verdim" ifadelerini kullanmıştı. Lübnan'a yönelik saldırıların devam edeceğini yineleyen Netanyahu, "Onlara vuracağız. Bize insansız hava araçlarıyla saldırıyorlar ve bu konuda çalışan özel bir ekibimiz var. Bunu da çözeceğiz. Ancak şu anda bizden istenen şey, saldırıları yoğunlaştırmak, gücü artırmak. Onlara kararlı bir şekilde vuracağız" demişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

