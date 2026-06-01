İsrail'den Lübnan'a Saldırı Talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ile birlikte İsrail Savunma Kuvvetleri'ne Beyrut'un Hadahiya mahallesindeki Hizbullah hedeflerine saldırı emri verdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklama ile Lübnan'ın güneyine saldırıların arttırılması talimatı verdiğini duyurdu. Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan'da Hizbullah'ın ateşkesi defalarca ihlal etmesi ve şehirlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılarının ardından, Savunma Bakanı Israel Katz ile birlikte İsrail Savunma Kuvvetleri'ne Beyrut'un Hadahiya mahallesindeki terör hedeflere saldırma emri verdim" ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in ortaçağdan kalma Beaufort Kalesi'ni ele geçirmesiyle Hizbullah'a karşı saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından ülkesinin acımasız ve kınanması gereken bir İsrail saldırganlığıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aoun, İsrail saldırısını kınayarak "Lübnan halkının, özellikle de güneydeki insanların çektiği acılara son vermek için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun kalenin ele geçirilmesinin çatışmalarda "dramatik bir değişim" anlamına geldiğini söylemesinin ardından BM Güvenlik Konseyi bugün Lübnan konusunda acil bir toplantı düzenleyecek. - TEL AVİV