İsrail'den Sana Havalimanına Saldırı - Son Dakika
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İsrail'den Sana Havalimanına Saldırı

28.05.2025 13:43
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İsrail ordusu, Yemen'in Sana Havalimanı'nda Husilere ait uçağı imha etti, pist hasar gördü.

İsrail ordusu, Yemen'in başkentindeki Sana Uluslararası Havalimanına saldırı gerçekleştirdi. Yemenia Havayolları'na ait son uçağın imha edildiği ve havalimanı pistinde hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanını hedef aldığını ifade etti. Bakan Katz, saldırı sonucu Husilerin elindeki son uçağın da imha edildiğini belirtti. Katz, "Yemen'deki limanları ağır bombardımana tutmaya devam ederken, tıpkı bölgedeki diğer stratejik altyapıları bombaladığımız gibi Sana'daki havalimanını da tekrar tekrar yok edeceğiz. Daha önceden de söylediğimiz gibi Husileri hem denizden hem de havadan ablukaya alacağız" ifadelerini kullandı.

IDF'den yapılan açıklamada ise Husilerin havalimanını silahlı üyelerinin ulaşımını sağlamak için kullandığı öne sürüldü. Açıklamada, "Geçtiğimiz hafta vurulan Hudeyde ve Salif limanları gibi Sana'daki havalimanı da İsrail'in sivil altyapısına saldırılar düzenleyen Husilerin amaçlarına hizmet ediyordu" denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise açıklamasında, "Biz temel bir ilkeyle çalışıyoruz, bize zarar veren birisine biz daha sert bir güç kullanarak zarar veririz" ifadelerini kullandı.

"Son sivil uçak vuruldu"

Husilere bağlı Al-Masirah televizyonu ise İsrail'in düzenlediği 4 hava saldırısında Sana Havalimanındaki pistlerin ve Yemenia Havayolları'na ait bir uçağın vurulduğunu aktardı. Vurulan uçağın havayollarının son sivil uçağı olduğu belirtilirken, pistin ise Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen uçaklar tarafından sıklıkla kullanıldığı belirtildi.

Yemenli yetkililer, 6 Mayıs'ta İsrail ordusunun Sana Havalimanına düzenlediği saldırı sonucu terminal binasının ve pistlerin kullanılamaz hale geldiğini açıklamıştı. Havalimanı saldırıdan 11 gün sonra yeniden hizmete açılmıştı. - SANA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'den Sana Havalimanına Saldırı - Son Dakika

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