Gazze'de Helikopter Kazası: 2 Asker Öldü - Son Dakika
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Gazze'de Helikopter Kazası: 2 Asker Öldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde İsrail'e ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 askerin öldüğünü açıkladı. Helikopterin kaza sonucu düştüğü ve 7 askerin yaralandığı belirtildi.

11.09.2024 16:29
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde İsrail'e ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 askerin öldüğünü açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, ağır yaralı bir askerin tahliyesi için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine uçan UH-60 Black Hawk tipi helikopterin iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu. Yerel saatle 00.30 sıralarında meydana gelen kazada 37 ve 38 yaşlarındaki iki İsrail askerinin öldüğü, 7 askerin yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili ön soruşturmada helikopterin vurulmadığı, olayın bir kaza olduğu ve alçak irtifadayken düştüğü kaydedildi. Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklama, helikopterin ağır hasar aldığı belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Helikopter Kazası: 2 Asker Öldü - Son Dakika

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