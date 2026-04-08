İsrail'e İran'dan Füze Saldırıları

İsrail ordusu, ateşkesin ardından İran'ın ülkenin orta ve kuzey kesimlerine yönelik yeni füze saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD ve İran arasında geçici ateşkesin sağlanmasının ardından İran İsrail'i hedef almayı sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamaya göre, İran ülkenin orta ve kuzey kesimlerine yönelik yeni füze saldırıları gerçekleştirdi. Risk altındaki bölgelere yönelik erken uyarılar yayınlanırken, birçok bölgede sirenler çaldı. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. - TEL AVİV