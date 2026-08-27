İsrail, Filistinli Çocuklara Ateş Açtı

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da su almaya çalışan Filistinli çocuklara ateş açtı.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarında sivilleri ve masum çocukları hedef almaya devam ediyor. İsrail bu kez de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da su almaya çalışan Filistinli çocuklara ateş açtı. Görüntülerde, iki çocuğun doldurdukları su kaplarını market arabası ile itmeye çalıştıkları sırada saldırıya maruz kaldığı anlaşılıyor. Silah seslerinden korkarak yere çömelen ve kendilerini korumaya çalışan çocuklar, önce ağlayarak kaçıyor daha sonra ise geri dönerek su kabı dolu market aracını almaya çalışıyor.

Filistinli kaynaklara göre, çocuklar bölgeden güvenli bir şekilde ayrılmayı başarırken, su almak için bekleyen diğer siviller de yaralanmadan bölgeden ayrılabildi.

Temiz suya erişimin Filistinlilerin en acil ihtiyaçlarından biri haline geldiği dönemde, ciddi su kıtlığı binlerce Filistinliyi, temel ihtiyaçlarını karşılamak için sınırlı miktardaki suyu bulmak amacıyla saatlerce beklemeye ve uzun mesafeler kat etmeye zorluyor.