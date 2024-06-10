İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki rehineleri kurtardı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat'a gerçekleştirilen "operasyonda" kurtardığı 3 rehinenin helikopterle Gazze Şeridi'nden çıkarıldığı anları gösteren yeni görüntüler yayınladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), geçtiğimiz cumartesi günü Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat'a düzenlediği "özel operasyon" sırasında kurtardığı 3 rehinenin helikopterle Gazze Şeridi'nden çıkarıldığı anları gösteren yeni görüntüler yayınladı. Görüntülerde, Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv (40) yer aldığı ve İsrail'in merkezindeki Sheba Tıp Merkezi'ne götürüldükleri anlar yer aldı.

IDF, Nuseyrat'a gerçekleştirildiği "operasyonda" iki farklı noktadan 4 rehinenin kurtarıldığını bildirmişti. Kurtarılan rehinelerden Noa Argamani (25) görüntülerde yer almazken, özel kuvvetler tarafından başka bir binadan kurtarıldıktan sonra ayrı bir helikoptere bindirilmişti. - TEL AVİV