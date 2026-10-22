İsrail, Gazze Şehri'nde araca İHA saldırısı düzenledi, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şehri'nde araca İHA saldırısı düzenledi, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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İsrail'in Gazze Şehri'ndeki Tel el-Hava bölgesinde bir otomobile düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Filistinli tıbbi kaynaklar yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir otomobile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail, Gazze Şehri'ndeki Tel el-Hava bölgesinde bir otomobile İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Filistinli tıbbi kaynaklar, hayatını kaybeden kişinin Gazze şehri sakini Fuad el-Gul olduğunu bildirirken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı. Saldırının ardından bölgeye sivil savunma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye saldırı sonrası yanana aracı söndürdü.

Görgü tanığı Muhammed Felah, caddede yürüdüğü sırada bölgeyi sarsan şiddetli bir patlamayla irkildiğini söyledi. Felah, hedef alınan aracın alevler içinde kaldığını ve çevresinde yaralıların yattığını gördüğünü ekledi. Felah, "Yoldan geçenlerle birlikte saldırı sonrası araçta çıkan yangını söndürmek için koştuk. Yaralılara ilk yardımda bulunduk. Durum son derece zor. Her gün saldırılar, patlamalar, ölümler ve yaralanmalar yaşanıyor" dedi.

Gazze'de can kaybı 74 bin 498'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 538'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 5 bin 498'e ulaştığını ifade etti.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 74 bin 498'e yükseldiği belirten Bakanlık, toplam yaralı sayısının da 175 bin 616'ya ulaştığını aktardı.

Kaynak: İHA
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