İsrail Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne Kurban Bayramı'nın ilk günü ateşkese rağmen düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail, ateşkese rağmen Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hedef alınan bina enkaza dönerken, olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi ve ambulans sevk edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybı 906'ya, yaralı sayısı da 2 bin 747'ye yükseldi. Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72 bin 803'e, yaralı sayısı 172 bin 855'e ulaştı. - GAZZE