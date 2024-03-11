İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağlayarak insanlık dışı muamelede bulundu.
İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı muamelelerine bir yenisi daha eklendi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Al-Issawiya'da İsrail güçleri, 6 Filistinliyi iple birbirine bağladı. İsrail güçleri, birbirine bağladıkları Filistinlileri iple çekerek başka bir noktaya götürdü. İsrail güçlerinin Filistinlileri neden alıkoyduğu bilinmezken, Filistinlilere uygulanan aşağılayıcı uygulama çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. - KUDÜS
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın 6. katında oturan Semire Aktürk, çocuğunu kurtarmaya çalışırken pencereden düşerek hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne ve çocuklarından biri daha yaşam mücadelesini kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kırsal Mezra Mahallesi'nde hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adıyaman'da 5 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., polis ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gazipaşa'nın tanınmış isimlerinden Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Kalaycı'nın eşi Ayşe K. ile Mehmet K. isimli bir kişi tutuklandı. Gözaltına alınan F.U. isimli kadın ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para saydığı görüntülerle ilgili resen soruşturma başlattı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, Tamer Yurtkal isimli bir kişi eşi Zahide Yurtkal'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Tartışma sırasında çıkan saçmalardan çiftin 17 yaşındaki kızı da yaralandı. Karı-koca hayatını kaybederken, kızları ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve Zahide Yurtkal'ın eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma, görüntülerde yer alan para destelerinin kaynağının ve suç unsuru olup olmadığının tespiti amacıyla başlatılmıştır.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir tatlıcı dükkanına camdan giren 2 hırsız, kasadaki 4 bin TL nakit parayı ve SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ndeki (KTSÜ) 'sahte diploma ve yolsuzluk' skandalıyla ilgili tutuklanan okulun mütevelli heyeti başkan yardımcısı, eski bakanlardan Kemal Dürüst, 400 bin TL kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. KKTC'de devam eden soruşturma kapsamında Dürüst, mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konulması ve karakola imza verme şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinde yüklü miktarda metamfetamin ele geçirilen şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son bir haftada 4 zehir taciri yakalanırken, 45 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.
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