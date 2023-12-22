İsrail güçleri Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri, cuma namazını Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombasıyla müdahale etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 77. günde devam ederken, işgal altındaki Doğu Kudüs'te de Cuma namazı öncesi tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrail güçleri, koyduğu yaş kısıtlamasına takılan Filistinlilerin sabah Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi. İçeri alınmayan Filistinliler ise namazı Mescid-i Aksa'nın çevresindeki mahallelerde kılmak istedi. Ancak İsrail güçleri, mahallelerde toplanan Filistinliye gaz bombasıyla müdahale etti.

İsrail'in koyduğu kısıtlamalara takılmayan az sayıda Filistinli ise sıkı denetim altında Mescid-i Aksa'ya girdi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da savaşın gölgesinde 11. cuma namazı kılındı. - KUDÜS