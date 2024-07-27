İsrail, Han Yunus'taki Filistinlilere tahliye çağrısı yaptı - Son Dakika
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İsrail, Han Yunus'taki Filistinlilere tahliye çağrısı yaptı

İsrail ordusu, Han Yunus'un güneyinde bulunan Filistinlilere yeni bir saldırı gerçekleştirileceğini belirterek tahliye çağrısı yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Han Yunus'un güneyinde bulunanların geçici olarak El Mevasi bölgesine geçmesini istedi. Bu tahliye çağrısı kısa mesaj, telefon aramaları, sesli mesaj, Arapça medya yayınları ve el ilanları ile duyuruldu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne göre, İsrail'in Han Yunus'a yönelik saldırıları sonucunda yaklaşık 182 bin kişi yerinden edildi.

27.07.2024 12:13
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İsrail ordusu, yeni saldırı gerçekleştirileceğini belirterek Han Yunus'un güneyinde bulunan Filistinlilere yönelik tahliye çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde tahliye çağrılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Han Yunus'un güneyi için tahliye çağrısı yapıldı. İsrail ordusunun yeni bir saldırı gerçekleştireceği vurgulanan açıklamada, Han Yunus'un güneyinde bulunanların geçici olarak El Mevasi bölgesine geçmesi istendi. Tahliye çağrısının kısa mesaj, telefon aramaları, sesli mesaj, Arapça medya yayınları ve el ilanları ile duyurulduğu aktarıldı.

"İsrail'in Han Yunus'a saldırıları yaklaşık 182 bin kişi yerinden etti"

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, İsrail'in Han Yunus'a yönelik son yoğun saldırıları ve tahliye çağrılarıyla yeni göç dalgası yaşandığı belirtildi. Açıklamada, 22-25 Temmuz arasında yaklaşık 182 bin kişinin Han Yunus'un merkezinden ve doğusundan göç ettiği aktarıldı. - HAN YUNUS

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Han Yunus'taki Filistinlilere tahliye çağrısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Han Yunus'taki Filistinlilere tahliye çağrısı yaptı - Son Dakika
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