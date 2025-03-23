İsrail Hastaneye Saldırdı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Han Yunus'ta bulunan Nasser Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı sonrası hastane binasında yangın çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı, binada çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğunu aktardı. İsrail, hastaneye düzenlenen saldırıyı doğruladı. - GAZZE ŞERİDİ