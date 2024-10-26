İsrail Hastaneye Saldırdı, Bebekler Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde kuşatarak saldırılar düzenlediği Kemal Adwan Hastanesi'nde büyük hasarlar bırakıp geri çekildi. İsrail'in saldırdığı hastanedeki 2 bebek hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor. Bölgedeki sivilleri vuran İsrail, yaralanan Filistinlilerin tedavi gördüğü hastaneleri de hedef alıyor. Bölgenin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde bulunan Kemal Adwan Hastanesi'ni kuşatarak saldırılar düzenleyen İsrail güçleri, bölgede uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerini sürdürüyor. İsrail ordusu, yerinden edilmiş çok sayıda Filistinliyi de gözaltına aldığı hastaneden bugün geride büyük bir hasar bırakarak çekildi. Hastane Sözcüsü Hişam Sakani yaptığı açıklamada, "Bu, hastanenin 14. kez İsrail ateşi altında kalışı. Doktorlarımız şu anda İsrail tarafından gözaltında tutuluyor, aileleri öldürüldü" dedi.

İsrail, hastanenin oksijen istasyonunu tahrip etti

Hastanedeki doktorlar, İsrail'in hastanenin oksijen istasyonunu tahrip etmesi sonucu yoğun bakım ünitesindeki 2 bebeğin ölümüne yol açtığını belirtti. Ciddi tehlikeler ile karşı karşıya olduklarını belirten doktorlar, "İsrail'in katliamlarının durması için dua ediyoruz. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki nüfus, tüm hastanelerin yıkılması ya da faaliyet dışı bırakılmasının ardından şu anda herhangi bir sağlık hizmeti alamıyor" ifadelerini kullandı. - GAZZE