İsrail, Hizbullah Hedeflerine Saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Hizbullah Hedeflerine Saldırdı

İsrail, Hizbullah Hedeflerine Saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah tesislerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

06.05.2025 03:26
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İsrail ordusu, Lübnan'da bulunan Hizbullah'a ait askeri hedeflere ve altyapı tesislerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bulunan Hizbullah'a ait silah üretim ve depolama tesislerine saldırı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Srifa bölgesinde bulunan altyapı tesislerinin hedef alındığı aktarıldı. Hizbullah'ın söz konusu tesislerde yeniden varlık gösterme girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu girişimlerin İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatların ihlali anlamına geldiği savunuldu. Açıklamada, "IDF, İsrail'e yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için operasyonlarına devam edecek. Hizbullah'ın terör kapasitesini yeniden kazanmasına yönelik her türlü girişimini engelleyeceğiz" denildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Hizbullah Hedeflerine Saldırdı - Son Dakika

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