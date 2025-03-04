İsrail\'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük

ayşe onat:

Allah'ın sopası yok siz öldürdünüz sanıyorsunuz ama, şehitler ölü değildir diye buyuruyor yüce Allah vakti gelende sizlerde bunu anlayacaksınız. işte o zaman biz ne ettik diye bir gecede saçlarınız beyazlaşak inşalllah, ama sizin ve nesliniz için çok geç olacak.