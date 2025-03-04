İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük - Son Dakika
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İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük

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İsrail ordusu, Tyre bölgesine düzenlenen saldırıda üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim'in öldürüldüğünü açıkladı. Saldırının Hizbullah'ın deniz operasyonları ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.

04.03.2025 20:59  Güncelleme: 22:09
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İsrail ordusu, Lübnan'ın Tyre bölgesine düzenlenen saldırıda üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim'i öldürdüğünü iddia etti.

İSRAİL'DEN "HİZBULLAH KOMUTANINI ÖLDÜRDÜK" İDDİASI

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Tyre bölgesine düzenlenen İHA saldırısında üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim'i öldürdüğünü iddia etti.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Ordu, Hizbullah'ın Radvan Gücü'nün deniz kuvvetlerinden sorumlu olan Haşim'in Hizbullah'a deniz yoluyla silah kaçırdığını ve İsrail'e denizden saldırılar planladığını öne sürdü. Hizbullah, Haşim'in akıbeti hakkında henüz açıklama yapmadı.

İsrail\'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Lübnan, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Apple User:
    Elinize sağlık , Dünyada ki tüm terör örgütlerine ve onların mensuplarına lanet olsun. Hamas ve Hizbullah Ortadoğu için İran destekli büyük bir tehdittir. 45 174 Yanıtla
    Furkan Zeren:
    zulüm kimden gelirse gelsin zulümdür. zalimle birlikte olmayın yoksa zulüm sizide yakalar 21 10
    Süper Çocuk:
    Anlaşılan küfür istemişsin ama kimse istediğini vermemiş! Yazık la, acıdım sana... 3 3
  • ayşe onat:
    Allah'ın sopası yok siz öldürdünüz sanıyorsunuz ama, şehitler ölü değildir diye buyuruyor yüce Allah vakti gelende sizlerde bunu anlayacaksınız. işte o zaman biz ne ettik diye bir gecede saçlarınız beyazlaşak inşalllah, ama sizin ve nesliniz için çok geç olacak. 122 32 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YA HAMAS KOMUTANI NE DEMEK, BU HAMAS ORDU MU, NEREDE OLUMUS BU TELLI OGLU LAR 30 66 Yanıtla
  • VillaUmut:
    İt iti ısırmaz derdik hep, ama onun da vadesi varmış demek ki. 22 29 Yanıtla
  • Furkan Zeren:
    yorumcu arkadaşlar, zalimle birlikte olmayın, yoksa ateş size de dokunur 33 5 Yanıtla
  • osman şahin:
    İSRAİL TÜM TERÖRİST UNSURLARI BİTİRECEK DEAŞ HİZBULAH HAMAS HTŞ 2 2 Yanıtla
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