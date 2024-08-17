İsrail İHA ile Cenin'de araca saldırdı: 2 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir araca insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir aracı hedef aldı. Bölgenin kuzeyindeki Cenin kentinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, cesetlerin Cenin Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü aktardı. - CENİN