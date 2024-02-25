İsrail'in ABD Büyükelçiliği Önünde Kendini Ateşe Veren Kişinin Durumu Kritik - Son Dakika
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İsrail'in ABD Büyükelçiliği Önünde Kendini Ateşe Veren Kişinin Durumu Kritik

İsrail\'in ABD Büyükelçiliği Önünde Kendini Ateşe Veren Kişinin Durumu Kritik

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Yetkililer, adamın sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı. Olayın nedeni henüz bilinmezken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak gerçekleştirilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

25.02.2024 22:29
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İsrail'in ABD Büyükelçiliği önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Yetkililer, adamın sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz bir kişi kendini ateşe verdi. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, adamın sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Adamın neden kendini ateşe verdiği henüz bilinmezken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına bir tepki olarak söz konusu eylemi gerçekleştirmiş olabileceği tahmin ediliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in ABD Büyükelçiliği Önünde Kendini Ateşe Veren Kişinin Durumu Kritik - Son Dakika

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