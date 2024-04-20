İsrail'in Batı Şeria'daki baskınında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi

İsrail'in Batı Şeria'nın Tulkarem şehrinin doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi.
ABD Temsilciler Meclisi'nde İsrail'e yapılacak 26,4 milyar dolarlık yardıma bugün onay verilirken, İsrail Filistinlilere yönelik katliamına devam ediyor. İsrail güçleri bugün Batı Şeria'da birçok noktaya baskın düzenledi. Tulkarem şehrinin doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampına erken saatlerde düzenlenen baskında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
İsrail askerlerinin Tulkarem'deki Thabeth Thabeth Devlet Hastanesi'ne de baskın düzenlediği öğrenilirken, görgü tanıkları askerlerin hastanenin yakınındaki sağlık ekibini gözaltına aldığını aktardı. - BATI ŞERİA
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikaya gelen malzemenin çevreye yaydığı koku nedeniyle mahalle sakinleri tepki göstererek eylem yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, fabrika içerisinde inceleme yaptı.
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