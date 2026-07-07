İsrail'in El Halil'deki Evi Yıkımı

İsrail ordusu, Batı Şeria'ya bağlı El Halil kentindeki El-Deyrat köyünde yaklaşık 25 kişinin yaşadığı iki evi ve bir su kuyusunu yıkarken, iki Filistinliyi plastik mermilerle yaraladı, iki kişiyi de gözaltına aldı.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapılar yıkılıyor. İsrail ordusu, El Halil kentinin güneyindeki El-Deyrat köyünde 25 Filistinlinin yaşadığı iki evi yıktı. Köydeki bir çadır ve bir su kuyusunu da yerle bir eden İsrail ordusu, yıkım sırasında Filistinlilere de müdahale etti. Olaylarda iki kişi plastik mermilerle yaralanırken, iki Filistinli gözaltına alındı.

"Burayı terk etmeyeceğiz"

Filistinli Siham el-Amur, yıkılan evlerden birinde sekiz çocuğun yaşadığını ve ev sahibinin İsrail tarafından mahkum edildiğini bildirdi. El-Amur, "İnsanlar büyük zorluklarla evlerini inşa ediyor, ancak İsrail ordusu gelip onları birkaç dakika içinde yıkıyor. Şu anda çadırda yaşıyoruz. Burayı terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İsrail, köy arazisinde yol inşa etmek amacıyla 12 evi yıkma tehdidinde bulundu"

El Halil'in güneyindeki Khallet al-Maiya köyü muhtarı Majdi el-Adra yaptığı açıklamada, El-Deyrat'ta yaşananları "yıkım katliamı" olarak değerlendirdi. El-Adra, İsrail'in iki hafta önce köy arazisinde yerleşimcilere ait bir yol inşa etmek amacıyla 12 evi yıkma tehdidinde bulunduğunu ve bunun Filistinlileri topraklarından zorla çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunan Majdi el-Adra, Filistinlilere destek verilmesini, evleri yıkılan ailelere barınma imkanı sağlanmasını ve Filistinlilere ait evlerin yıkımının durdurulmasını istedi.

"Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait topraklara el koydu"

Filistinli aktivist Osama el-Makhamreh ise İsrail ordusunun sabah saatlerine köye baskın düzenlediğini ve yıkıma başladığını bildirdi. El-Makhamreh, köyün İsrail ordusunun yoğun saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait topraklara el koyduğunu ve Filistinlilerin yaşaması için bir yer bırakılmadığını ifade etti. - EL HALİL