İsrail'in Gazze'deki Okula Düzenlediği Hava Saldırısında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'in Gazze'deki Okula Düzenlediği Hava Saldırısında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

İsrail'in bugün Gazze şehrinin kuzeyindeki Mustafa Hafez Okulu'na düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Saldırı sonucunda enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması ise ekipman eksikliği nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.

20.08.2024 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in bugün Gazze şehrinin kuzeyindeki Mustafa Hafez Okulu'na düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze şehrinin kuzeyinde 700 sivilin sığındığı Mustafa Hafez Okulu'na düzenlediği hava saldırısında bilanço artıyor. Gazze Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 122ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, enkaz altında çok sayıda kişi olduğu ve ekiplerin ise ekipman eksikliği nedeniyle kurtarma çalışmalarında zorluk yaşadığı belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'deki Okula Düzenlediği Hava Saldırısında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 15:12:22. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Okula Düzenlediği Hava Saldırısında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement