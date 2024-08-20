İsrail'in Gazze'deki Okula Düzenlediği Hava Saldırısında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

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İsrail'in bugün Gazze şehrinin kuzeyindeki Mustafa Hafez Okulu'na düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze şehrinin kuzeyinde 700 sivilin sığındığı Mustafa Hafez Okulu'na düzenlediği hava saldırısında bilanço artıyor. Gazze Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 122ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, enkaz altında çok sayıda kişi olduğu ve ekiplerin ise ekipman eksikliği nedeniyle kurtarma çalışmalarında zorluk yaşadığı belirtildi. - GAZZE