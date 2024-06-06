İsrail'in Gazze'deki okula saldırısı sonucu 39 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki okula saldırısı sonucu 39 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 39 kişi hayatını kaybetti.

06.06.2024 10:09
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 39 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Filistinli sivillerin sığındığı UNRWA okulunu hedef aldı. Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nden yetkililer, hava saldırısı sonucu en az 39 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını aktardı.

"İsrail işgalinin bu katliamları, soykırım suçunun devam ettiğinin açık bir kanıtı"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail işgalinin bu katliamları sürdürmesi, Gazze Şeridi'nde sivillere ve yerinden edilenlere yönelik soykırım ve etnik temizlik suçunun devam ettiğinin açık bir kanıtıdır. İsrail işgalinin bu katliamları yaparak soykırım suçu işlemesini kınıyor, ABD'nin İsrail işgaline çanak tutmasını, silahlarla askeri destek vermesini ve bu soykırımın devamına yeşil ışık yakmasını kınıyoruz. İnsanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenen bu suçlardan tamamen İsrail işgalini ve ABD yönetimini sorumlu tutuyor, tüm dünyayı bu suçları ve Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail-ABD saldırganlığını kınamaya çağırıyoruz. Uluslararası topluma ve tüm uluslararası kuruluşlara, Gazze Şeridi'nde sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik soykırımın durdurulması için İsrail işgaline baskı yapma çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise hava saldırısında okul içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Hamas'ın hedef alındığı öne sürüldü. - GAZZE

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'deki okula saldırısı sonucu 39 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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