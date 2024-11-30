İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 191 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti, Memduh Kuneyte öldürüldü.

30.11.2024 20:52
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İsrail güçlerinin Gazze'de El-Aksa muhabiri Memduh Kuneyte'yi öldürmesinin ardından 421 gündür devam eden bombardımanda hayatını kaybeden Filistinli gazeteci sayısı 191'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'nde sivilleri vururken, bölgede yaşananları dünyaya aktaran gazetecileri de hedef alıyor. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, El-Aksa muhabiri Memduh Kuneyte'nin Gazze şehrindeki Baptist Hastanesi'nin (Al Ahli Arab Hastanesi) avlusunda bulunduğu sırada İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden Filistinli gazeteci sayısının 191'e yükseldiği aktarıldı. Filistinli gazetecilerin "İsrail işgali" tarafından hedef alınması, öldürülmesi ve suikasta uğramasını kınayan Hükümet Medya Ofisi, "İsrail, bu iğrenç suçun işlenmesinden tamamen sorumludur. Uluslararası toplumu, işgali caydırmak ve devam eden suçları nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılamak için çalışmaya; soykırım ve Filistinli gazetecilere suikast suçunu durdurması için baskı yapmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hükümet, İsrail, Dünya, Medya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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