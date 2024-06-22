İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 42 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılar sonucu 42 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını aralıksız sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze şehrindeki Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi'ne saldırı düzenledi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, mülteci kampında 24, Tuffah'ta 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Şati Mülteci Kampındaki yaralılara ulaşmanın "çok zor" olduğunu söyledi. Basal, İsrail savaş uçaklarının kamptaki evleri hedef aldığını belirterek, "Sivil savunmanın kabiliyeti, yıkımın boyutuyla karşılaştırıldığında sınırlı kalıyor. Kurtarma ekipleri enkaz altında kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında kaç kişinin olduğu bilinmiyor" dedi.

Hamas'tan saldırıya kınama

Hamas Hareketinden yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırısı kınandı. Açıklamada, "İsrail, Gazze'de savunmasız sivillere yönelik acımasız saldırılarını sürdürüyor ve Şati Mülteci Kampı, el Mevasi, Refah'ta yeni katliamlar gerçekleştiriyor. Bu suçlar, uluslararası toplumun İsrail'in suçlarını ve ihlallerini durdurmaya zorlamak için daha etkili adımlar atmasını gerektiriyor. İsrail işgali, Filistin halkımıza yönelik ihlallerinin bedelini ödeyecektir ve bu suçlar Filistinlilerin iradesini kıramayacaktır" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE