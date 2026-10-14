İsrail'in Gazze Rimal'deki apartman saldırısında alevler arasındaki kız çocuğu kurtarıldı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Rimal'deki apartman saldırısında alevler arasındaki kız çocuğu kurtarıldı

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İsrail ordusunun Gazze'nin Rimal Mahallesi'ndeki apartmana saldırısında yangın çıktı, alevler arasında kalan kız çocuğu çevredekilerce kurtarıldı. Annesi saldırıda ölürken İsrail, 1 yıl önce ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Gazze şehrindeki bir apartmana düzenlediği saldırıda alevler arasında mahsur kalan kız çocuğu kurtarıldı.

İsrail, 1 yıl önce ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze şehrinin Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından yangın çıktı. Apartmandaki bir kız çocuğu alevlerin arasında kaldı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. Annesi saldırıda hayatını kaybederken, kız çocuğu alevlerin arasından kurtarıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Rimal'deki apartman saldırısında alevler arasındaki kız çocuğu kurtarıldı - Son Dakika
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