İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırıları Devam Ediyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 534'e, yaralananların sayısı ise 93 bin 778'e yükseldi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alıyor. Sivil yerleşim yerlerine bomba yağdıran İsrail güçlerinin bu soykırımını dünya sessizce izliyor. Günden güne artan saldırılar bölgedeki yaşam belirtilerini günden güne yok ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 4 saldırıda 58 sivilin hayatını kaybettiği, 131 sivilin ise yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nin dört bir yanında devam eden saldırıların 327 günlük bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 40 bin 534'e, yaralı sayısının ise 93 bin 778'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE