İsrail'in Gazze Şeridi'nde UNRWA'ya ait bir binaya düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) insani yardım dağıtmak için kullandığı eğitim kurumuna ait bir binaya düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 261 gündür devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) insani yardım dağıtmak için kullandığı eğitim kurumuna ait bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail'in UNRWA tarafından işletilen ve yerinden edilmiş ailelere yardım sağlayan bir eğitim kurumuna ait bir binayı vurduğunu söyledi. İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, saldırının ayrıntılarını incelediğini açıklayarak, "Savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 190 binamızın vurulduğunu kaydettik. Bu sayı Gazze'deki binalarımızın büyük çoğunluğunu oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Touma, ayrıca İsrail saldırılarında 193 UNRWA personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı. - GAZZE