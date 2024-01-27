İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında can kaybı 26 bin 257\'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 26 bin 257'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 113. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybettiği, 310 kişinin yaralandığı duyuruldu. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 26 bin 257'ye, yaralıların sayısının ise 64 bin 797'ye yükseldiği bildirildi. - GAZZE ŞERİDİ