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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 26 bin 257'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 26 bin 257'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 113. günde devam ederken, son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, 310 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nde saldırılar başladığından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 257'ye, yaralıların sayısı ise 64 bin 797'ye yükseldi.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında can kaybı 26 bin 257\'ye yükseldi
27.01.2024 - 13:57,
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 26 bin 257'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 113. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybettiği, 310 kişinin yaralandığı duyuruldu. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 26 bin 257'ye, yaralıların sayısının ise 64 bin 797'ye yükseldiği bildirildi. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 26 bin 257'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 26 bin 257'ye yükseldi - Son Dakika
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