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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 320'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 320'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, son 24 saatte gerçekleştirilen 20 saldırıda 210 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların başladığı tarihten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 320'ye yükseldi. İsrail'in sağlık sistemini hedef alması sonucu 312 sağlık personeli yaşamını yitirdi ve 104 ambulans hizmet dışı bırakıldı. Ayrıca 23 hastane ve 53 sağlık merkezi de hizmet veremez hale geldi. Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumlara hastanelerin, sağlık personelinin ve yerinden edilmiş sivillerin korunması için acil adımlar atılması çağrısı yapıldı.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 320\'ye yükseldi
28.12.2023 - 16:31,
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 320'ye yükseldi.

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya alarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 20 saldırıda 210 kişinin hayatını kaybettiği, 360 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 320'ye, yaralı sayısının ise 55 bin 603'e yükseldiği kaydedildi. İsrail'in sağlık sistemini hedef alması sonucu 312 sağlık personelinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. 104 ambulansın ise kasten hedef alınarak hizmet dışı bırakıldığı ifade edildi. İsrail'in ayrıca kasıtlı olarak 142 sağlık kuruluşunu hedef alması sonucu 23 hastane ve 53 sağlık merkezinin de hizmet dışı kaldığı aktarıldı. İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerden 99 sağlık personelini işkence, açlık ve aşırı soğuk gibi zorlu şartlarda alıkoyduğu belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi ve Kızılay'a bağlı El-Emel Hastanesi çevresini defalarca hedef aldığı, saldırıların Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırılara dönüşmesinden endişe duyulduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumlara hastanelerin, sağlık personelinin, yaralıların, hastaların ve binlerce yerinden edilmiş sivilin korunmasını sağlamak için etkili ve acil adımlar atma çağrısı yapıldı. Ayrıca yerinden edilen 1.9 milyondan fazla sivilin su, gıda ve ilaca erişimi olmadığı kaydedildi. Yerinden edilenlerin yüzde 50'sinin çocuk olduğu, susuzluk, yetersiz beslenme, solunum ve cilt hastalıkları, olumsuz hava şartları ve aşı eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıkları belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 320'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 320'ye yükseldi - Son Dakika
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