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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 672'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 672'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 165 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 672'ye, yaralı sayısı ise 56 bin 165'e yükseldi. Saldırılarda çocuk ve kadınların yüzde 70'i hayatını kaybetti. Yaralı ve hasta olan sivillerin yurt dışına çıkarılması için çalışmalar yapılıyor.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 672\'ye yükseldi
30.12.2023 - 16:54,
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 672'ye yükseldi.

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya alarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 165 kişinin hayatını kaybettiği, 250 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 672'ye, yaralı sayısının ise 56 bin 165'e yükseldiği kaydedildi. Saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 70'inin çocuk ve kadın olduğu ifade edildi.

Yaralı ve hasta olan 5 binden fazla sivilin hayatının kurtarılması için yurt dışına çıkarılması gerektiği vurgulandı. Sağlık Bakanlığının, yaralı ve hastaların tedavi için yurt dışına çıkışını kolaylaştırmak amacıyla tüm taraflarla etkili mekanizmalar bulmak amacıyla sabah saatlerinde Dünya Sağlık Örgütü ile görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 672'ye yükseldi - Son Dakika


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