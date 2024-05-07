İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor, can kaybı 34 bin 789'a yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 214 gündür gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 789'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 6 saldırı gerçekleştirildiği, 54 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybının 34 bin 789'a, yaralı sayısının ise 78 bin 204'e yükseldiği aktarıldı.

UNRWA'dan "Refah" uyarısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından Gazze Şeridi'nin güneyinde insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının İsrail kontrolüne geçmesinin ardından uyarı yapıldı. Açıklamada, "Refah geçiş noktasında yardım ve yakıt girişindeki kesintinin devam etmesi, Gazze Şeridi'nde kritik öneme sahip insani müdahaleyi de durduracak. Bu tedarik yollarının kesilmesi halinde özellikle Gazze'nin kuzeyindeki insanların karşı karşıya kaldığı felaket niteliğindeki açlık, çok daha kötüleşecek" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE