İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor, can kaybı 34 bin 789'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor, can kaybı 34 bin 789'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 214 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 789'a yükseldi. Son 24 saatte gerçekleşen 6 saldırıda 54 Filistinli öldü, 96 Filistinli ise yaralandı. UNRWA, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın İsrail kontrolüne geçmesiyle insani yardımların duracağı uyarısında bulundu.

07.05.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 214 gündür gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 789'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 6 saldırı gerçekleştirildiği, 54 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybının 34 bin 789'a, yaralı sayısının ise 78 bin 204'e yükseldiği aktarıldı.

UNRWA'dan "Refah" uyarısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından Gazze Şeridi'nin güneyinde insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının İsrail kontrolüne geçmesinin ardından uyarı yapıldı. Açıklamada, "Refah geçiş noktasında yardım ve yakıt girişindeki kesintinin devam etmesi, Gazze Şeridi'nde kritik öneme sahip insani müdahaleyi de durduracak. Bu tedarik yollarının kesilmesi halinde özellikle Gazze'nin kuzeyindeki insanların karşı karşıya kaldığı felaket niteliğindeki açlık, çok daha kötüleşecek" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor, can kaybı 34 bin 789'a yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
10:52 AK Parti’ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
12:12 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
11:42 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış
11:38 Bir ilçe diken üstünde Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:18 Çin’deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı
11:15 Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 12:43:02. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor, can kaybı 34 bin 789'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement