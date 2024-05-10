İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 34 bin 943'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 34 bin 943'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 943'e, yaralananların sayısı 78 bin 572'ye yükseldi. Son 24 saatte gerçekleştirilen 6 saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 58 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Bölgede 217 gündür devam eden saldırıların bilançosu da açıklandı.

10.05.2024 20:34
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 943'e, yaralananların sayısı 78 bin 572'ye yükseldi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenleyen ve sivillerin sığındığı her yeri hedef alan İsrail, katliamına aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 6 saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 58 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Bölgede 217 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 34 bin 943'e, yaralı sayısının da 78 bin 572'ye yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 34 bin 943'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 34 bin 943'e yükseldi - Son Dakika
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