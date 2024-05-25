İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 903'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 903'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden yoğun saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 903'e yükseldi. Son 24 saat içinde gerçekleşen saldırılarda 46 kişi hayatını kaybederken, 130 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana toplamda 80 bin 420 kişi yaralandı. Cenazelerin ulaşılamaması ve enkaz altında kalan bedenlerin bulunması ise İsrail'in engellemeleri nedeniyle mümkün olmadı.

25.05.2024 15:49
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 903'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı 232. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 5 saldırı gerçekleştirdiği, 46 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 35 bin 903'e, yaralananların sayısının 80 bin 420'ye yükseldiği aktarıldı. Hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenlerin bulunduğu, ambulansların ve sivil savunma görevlilerinin İsrail'in engellemesi nedeniyle cenazelere ulaşamadığı vurgulandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 903'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 903'e yükseldi - Son Dakika
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