İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 903'e yükseldi

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 903'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı 232. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 5 saldırı gerçekleştirdiği, 46 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 35 bin 903'e, yaralananların sayısının 80 bin 420'ye yükseldiği aktarıldı. Hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenlerin bulunduğu, ambulansların ve sivil savunma görevlilerinin İsrail'in engellemesi nedeniyle cenazelere ulaşamadığı vurgulandı. - GAZZE