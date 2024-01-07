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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı 22 bin 835'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı 22 bin 835'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835'e yükseldi. Son 24 saatte ise 113 kişi öldü, 250 kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli yerinden edildi.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı 22 bin 835\'e yükseldi
07.01.2024 - 15:01,
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 93 gündür devam ediyor. Bölgede aralıksız süren bombardıman binlerce Filistinliyi yerinden ederken, can kaybı her geçen saat artıyor. Dünyanın üç maymunu oynadığı saldırılar son 24 saatte 113 kişinin ölümüne neden olurken, 250 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bin 835'e, yaralananların sayısı 58 bin 416'ya yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı 22 bin 835'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı 22 bin 835'e yükseldi - Son Dakika
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