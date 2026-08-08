İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

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Son 48 saatte 2 ölü, 6 yaralı; toplam can kaybı 73,384'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 48 saatte 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 384'e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu son 48 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 257'ye, yaralı sayısı 4 bin 131'e ulaştı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 384'e, yaralı sayısı 174 bin 242'ye yükseldi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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