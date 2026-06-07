İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 4 Sivil Öldü

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şehri'nde bir sivil araca insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda, biri ilkokul müdürü olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Filistinli kaynaklar, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda toplam 13 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail, Ekim 2025'te Hamas ile yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Gazze Şehri'nin Al-Nasr Mahallesi'nde bir sivil araca insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1'i kadın olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Filistinli kaynaklar, saldırıda hayatını kaybedenler arasında Al-Amal Vakfı İlkokulu Müdürü Dina Al-Madhoun'un da bulunduğunu bildirdi. Saldırının ardından olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları ve hayatını kaybedenleri Şifa Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık yetkilileri, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

"İsrail'in bugünkü saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti"

Filistinli kaynaklar ayrıca, İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına da saldırılar düzenlediğini aktardı. Bugünkü İsrail saldırılarında toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı. - GAZZE