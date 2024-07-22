İsrail'in Han Yunus saldırısında can kaybı 70'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Han Yunus saldırısında can kaybı 70'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Han Yunus'ta gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi. Ayrıca, saldırılarda 200'den fazla kişi yaralandı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun bölgede ayrım gözetmeksizin saldırılarına devam ettiğini belirtti.

22.07.2024 20:10
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İsrail'in yayınladığı tahliye emrinden kısa bir süre sonra hedef aldığı Han Yunus'ta can kaybı 70'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür devam ediyor. İsrail'in yayınladığı tahliye emrinden kısa bir süre sonra hedef aldığı Han Yunus'ta can kaybı arttı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'taki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiğini belirterek, 200'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırılarının başlamasının ardından bölgedeki ailelerden bin 200'den fazla yardım çağrısı aldıklarını belirterek, İsrail ordusunun bölgede ayrım gözetmeksizin saldırılarına devam ettiğini ifade etti. - HAN YUNUS

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Han Yunus saldırısında can kaybı 70'e yükseldi - Son Dakika

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