İsrail'in İHA Saldırısı: 5 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in İHA Saldırısı: 5 Yaralı

İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 5 kişiyi yaraladı, ateşkesi ihlal etti.

29.01.2025 17:26
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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 5 kişi yaralandı.

İsrail, Hizbullah ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye Valiliği'nde bulunan Majdal Selm kasabasına İHA saldırısı düzenledi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu ayrıca sınır kasabası Maroun el-Ras'ta 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in dün Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda 36 kişi yaralanmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda silah taşıdığı gerekçesiyle Hizbullah'a ait araçların hedef alındığını açıklamıştı.

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında geçtiğimiz pazar günü Lübnan'ın güneyinden tamamen geri çekilmesi gerekirken, henüz geri çekilmeyi tamamlamadı. ABD ise ateşkes anlaşmasının 18 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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