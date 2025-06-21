İsrail'in İran'a Saldırılarında Ölü Sayısı 430'a Yükseldi

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 430'a yükselirken, 3 bin 500'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in 9 gündür saldırılarını sürdürdüğü İran'da can kaybı artıyor. İran Sağlık Bakanlığı tarafından İsrail'in saldırılarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, 13 Haziran'dan bu yana ülke genelinde gerçekleştirilen saldırılarda 430 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 500'den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. - TAHRAN