İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 430'a yükselirken, 3 bin 500'den fazla kişi yaralandı.
İsrail'in 9 gündür saldırılarını sürdürdüğü İran'da can kaybı artıyor. İran Sağlık Bakanlığı tarafından İsrail'in saldırılarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, 13 Haziran'dan bu yana ülke genelinde gerçekleştirilen saldırılarda 430 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 500'den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. - TAHRAN
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in İran'a Saldırılarında Ölü Sayısı 430'a Yükseldi - Son Dakika
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