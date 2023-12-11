İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği saldırıda beyaz fosfor bombası kullandığı belirtildi

ABD merkezli Washington Post gazetesi, İsrail'in geçtiğimiz ekim ayında Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda beyaz fosfor bombası kullandığını belirtti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları aralıklarla devam ederken, ABD merkezli Washington Post gazetesi, İsrail'in 16 Ekim'de Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda beyaz fosfor bombası kullandığını belirtti.

Haberde, İsrail tarafından Lübnan'ın güneyindeki Dheira köyüne atılan top mermisi üzerinden yapılan incelemelerde ABD tarafından tedarik edilen beyaz fosforlu top mermisi olduğu ifade edildi. Top mermisi kalıntılarına Washington Post için çalışan bir gazeteci tarafından ulaşıldığı aktarılan haberde, gazetecinin 3 adet 155 mm'lik top mermisinin kalıntılarını bulduğu belirtildi.

Top mermilerinin üzerindeki üretim kodlarının ABD ordusunun yerli üretim mühimmatları sınıflandırmak için kullandığı terminolojiyle eşleştiği aktarılan haberde, söz konusu top mermilerinin 1989 ile 1992 yıllarında Louisiana ve Arkansas'ta üretildiğini gösterdiği ifade edildi.

Silah uzmanlarının açıklamalarına değinilen haberde, "açık yeşil renk" ve mermilerden birinin üzerindeki "WP" gibi yer alan simgelerin beyaz fosforlu top mermileriyle uyumlu olduğu belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'i "fosfor bombası" kullanmakla suçlamıştı

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından ekim ayında yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullandığı belirtilmiş, "Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Gazze'de beyaz fosfor kullanımı, sivillere yönelik riski büyütüyor ve uluslararası insani hukukun sivilleri gereksiz riske sokma yasağını ihlal ediyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Öte yandan, İsrail'in Dheira köyüne düzenlediği saldırıda en az 9 sivil yaralanmış ve 4 ev yanmıştı. - WASHINGTON