İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: Can Kaybı 17

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İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta birçok noktaya yeni saldırılar düzenlerken, sabah saatlerinde Bekaa Vadisi'ne gerçekleştirilen saldırıda can kaybı 17'ye yükseldi.

İsrail Lübnan'da yoğun saldırılarına devam ederken, başkent Beyrut'u bir kez daha vurdu. Dahiyeh bölgesi de dahil birçok noktayı hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'a ait silah depolama tesisleri ve altyapı noktalarını hedef aldığını iddia etti.

Lübnan güvenlik yetkilisi, Beyrut'taki saldırıyı doğrularken, bölgede yüksek bir patlama sesi duyulduğunu ve dumanların yükseldiğini belirtti.

İsrail saldırısında can kaybı 17'ye yükseldi

İsrail güçlerinin erken saatlerde Lübnan'ın kuzeyindeki Bekaa Vadisi'nde bir evi hedef almasının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), enkaz altında arama çalışmalarının hala devam ettiğini bildirdi. - BEYRUT