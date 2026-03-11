İsrail'in Lübnan Saldırılarında 22 Ölü

İsrail güçlerinin gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere Nebatiye, Baalbek, Tyre ve Bint Jbeil'de düzenlediği saldırılarda can kaybı 22'ye yükseldi.

İsrail güçleri, Lübnan'da gece boyunca yoğun saldırılar düzenledi. Başkent Beyrut başta olmak üzere Nebatiye kenti ve Baalbek, Tyre, Bint Jbeil bölgelerinde düzenlenen saldırılarda bilanço artıyor. Lübnan medyası, İsrail güçlerinin Baalbek ve Tyre'de düzenlediği saldırılarda toplam 14 kişinin öldüğünü aktardı. Ülkenin güneyindeki Bint Jbeil'de ise araca düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan medyası daha önce Beyrut'taki Aisha Bakkar bölgesinde bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda can kaybının 4 olduğunu, Nebatiye'de insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda ise bir kişinin öldüğünü aktarmıştı. - BEYRUT