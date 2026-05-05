İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 2.702

İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'ta ülkenin çeşitli bölgelerine başlattığı saldırılarda bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 702'ye, yaralı sayısının ise 8 bin 311'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da ilan edilen 10 günlük ateşkes, 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, hava saldırıları ve ev yıkımlarıyla ateşkesi her gün ihlal ediyor. - BEYRUT