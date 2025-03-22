İsrail'in Lübnan Saldırısı: 2 Ölü, 8 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine başlattığı saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Hizbullah'ın roket atışı gerçekleştirdiği iddiasıyla Lübnan'ın güneyine başlattığı saldırıların bilançosu netleşiyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Touline kasabasında İsrail'in hava saldırıları sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırılarda roketatar sistemlerinin ve Hizbullah komuta merkezinin hedef alındığı iddia edildi. İsrail Ordu Radyosu, saldırıların henüz sona ermediğini ve önümüzdeki saatlerde de devam edeceğini aktardı.

Hizbullah iddiaları reddetti

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'e roket saldırısı gerçekleştirilmediği belirtildi. Grubun 27 Kasım'da varılan ateşkese bağlı kaldığı vurgulanırken, İsrail'in hava saldırıları düzenlemek için bahane ürettiği ifade edildi.

Ne olmuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sabah saatlerinde İsrail topraklarına düzenlenen roket saldırısı nedeniyle orduya Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırı gerçekleştirme talimatı vermişti. - BEYRUT