İsrail'in Nebatiye Saldırısı: 1 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Nebatiye Saldırısı: 1 Ölü, 20 Yaralı

İsrail\'in Nebatiye Saldırısı: 1 Ölü, 20 Yaralı
27.06.2025 14:43
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İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye bölgesine saldırdı; 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Lübnan Başbakanı Nawaf Salam yaptığı açıklamada, İsrail'in Kasım ayında varılan ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'yi vurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Nebatiye'deki Beaufort Kalesi bölgesinde Hizbullah'a ait bir yer altı tesisine saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Tesisin saldırı ve savunma düzenini yönetmek için kullanıldığı, tesisin daha önce de hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, "Son günlerde Hizbullah'ın bölgeyi yeniden ele geçirme girişimlerini tespit eden İsrail Savunma Kuvvetleri, bölgedeki terör yapılanmasını vurdu. Bu tesisin varlığı ve tesisi yeniden kurma girişimleri, İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmaların açık bir ihlalini oluşturmaktadır" denildi.

Saldırılarda 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Nebatiye'de bir binaya düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Şehrin dış kesimlerinde düzenlenen hava saldırılarında ise 7 kişinin daha yaralandığını söyledi.

Lübnan Başbakanı Salam, İsrail saldırısını kınadı

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsrail saldırılarını "şiddetle kınadığını" söyledi. Nawaf, "İsrail'in Nebatiye çevresindeki saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırılar, ulusal egemenliğimizin ve geçtiğimiz Kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olup korumak istediğimiz istikrara tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girmişti. - NEBATİYE

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Nebatiye Saldırısı: 1 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika

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