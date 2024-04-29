İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 25'e yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Saldırılar 206 gündür aralıksız devam ediyor ve siviller hedef alınarak katliam gerçekleştiriliyor. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuk olduğunu belirtti. ABD Başkanı Antony Blinken ise İsrail'in Refah saldırısına karşı olduklarını ve etkin bir koruma planı görmediklerini ifade etti.

29.04.2024 16:59
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İsrail güçlerinin gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 206 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail güçleri, bölgede gece gündüz sivilleri hedef alarak katliam gerçekleştiriyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda da can kaybı artıyor. Bölgedeki 3 ayrı eve düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin arasında çok sayıda çocuk olduğunu belirtti..

İsrail'in Refah'a yönelik geniş çaplı saldırı başlatma planları gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Antony Blinken bugün Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Refah saldırısına Washington'un karşı olduğunu belirtmiş ve "Henüz sivillerin etkin bir şekilde korunabileceğine dair bize güven veren bir plan görmedik" demişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika

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