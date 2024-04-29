İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 25'e yükseldi

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İsrail güçlerinin gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 206 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail güçleri, bölgede gece gündüz sivilleri hedef alarak katliam gerçekleştiriyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda da can kaybı artıyor. Bölgedeki 3 ayrı eve düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin arasında çok sayıda çocuk olduğunu belirtti..

İsrail'in Refah'a yönelik geniş çaplı saldırı başlatma planları gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Antony Blinken bugün Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Refah saldırısına Washington'un karşı olduğunu belirtmiş ve "Henüz sivillerin etkin bir şekilde korunabileceğine dair bize güven veren bir plan görmedik" demişti. - GAZZE