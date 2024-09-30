İsrail'in Saldırıları 100 Bin Kişiyi Suriye'ye Göç Ettirdi

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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Suriye'ye göç edenlerin sayısının 100 bine ulaştığı belirtildi.

İsrail Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıları nedeniyle binlerce kişi Suriye'ye göç ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail'in hava saldırılarından kaçarak Suriye'ye geçen Lübnan ve Suriye vatandaşlarının sayısının 100 bine ulaştığını söyledi. Göç akınının sürdüğünü ifade eden Grandi, BM'nin, yerel yetkililer ve Suriye Kızılayı'nın dört geçiş noktasında göç edenlere destek sağladığını belirtti.

Suriye Kızılayı, Lübnan'dan gelen mültecilere sağlık hizmeti sunmak için sınır geçişlerine mobil klinikler yerleştirdi. Kızılay'ın açıklamasına göre 24-27 Eylül 2024 tarihleri ??arasında bu kliniklerde 2 bin 70 kişiye tıbbi muayene ve ilaç sağlandı. Açıklamada, 24-28 Eylül tarihleri ??arasında ise 22 bin 307 kişinin psikolojik destek aldığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 105'e yükseldiğini bildirdi.

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları, 18 Eylül'de ise telsizler patlatılmıştı. İsrail güçlerinin 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yönelik hava saldırılarını arttırması nedeniyle binlerce kişi komşu ülke Suriye'ye kaçmaya başlamıştı. - CENEVRE